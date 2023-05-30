Стало известно, что происходит в Москве после атаки беспилотников

Утром 30 мая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попали в жилые дома сразу в трех районах столицы — на Ленинском проспекте у метро «Новаторская», на Профсоюзной улице у «Беляево» и в Новой Москве. Журналисты kp.ru выяснили, как продолжился день у жителей поврежденных многоэтажек. По информации издания по всем трем адресам граждане проявляют абсолютное спокойствие и хвалят работу городских служб. Так, жильцов дома на Профсоюзной на время работы саперов проводили в здание соседней школы.

«Нас покормили, напоили чаем, все очень оперативно и четко сработали... Но пока никто не может сказать, сколько нужно будет ждать, когда разрешат вернуться в квартиры. Говорят, что спецслужбам нужно все здание проверить. Ждем», — рассказал один из жильцов дома на Профсоюзной.

В настоящий момент известно, что вокруг 25-этажного дома в Новой Москве оцепление уже сняли. Около 13:00 жителям дома на Ленинском проспекте разрешили вернуться в свои квартиры. Чуть позже вернулись домой и граждане на Профсоюзной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что система противовоздушной обороны при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть моменты, над которыми необходимо поработать.