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В российских регионах открылись первые филиалы фонда «Защитники Отечества»

Первые филиалы фонда «Защитники Отечества» начали свою работу

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РИА Новости

Первые филиалы фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» начали свою работу в ряде регионов страны за два дня до официальной даты открытия, сообщили в пресс-службе организации.

Филиалы заработали на Дальнем Востоке, Урале и Северном Кавказе, в Сибири, Алтайском и Пермском крах, в Нижегородской и Саратовской областях, в Республике Коми, в Вологодской, Мурманской и Псковской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

Также открытия прошли в Москве, Курской, Ивановской, Липецкой, Тамбовской областях и в Краснодарском крае.

В честь открытия в филиалах состоялись чаепития с участием ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, гостям продемонстрировали функционал площадок.

Отмечается, что в работе филиалов задействованы социальные координаторы, которые будут персонально сопровождать подопечных фонда.

Открытие филиалов фонда в других регионах страны запланировано на 31 мая. Первым рабочим днем во всех филиалах страны станет 1 июня.

«Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям — справедливость, забота, уважение», — отметила председатель фонда Анна Цивилева.

Она подчеркнула, что работа организации заключается не только в адресной помощи.

«Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов», — заявила Цивилева.

В числе задач филиалов фонда — содействие в получении ветеранами всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

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