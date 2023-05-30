В Москве стартовал финал международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

В Москве 30 мая стартовал финал международного инженерного чемпионата «CASE-IN», который входит в платформу «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы.

«На протяжении трех дней 156 команд школьников, студентов и молодых специалистов будут презентовать свои инновационные разработки экспертному сообществу. Авторы сильнейших идей, в зависимости от возрастной группы, получат дополнительные баллы ЕГЭ, возможности льготного поступления в магистратуру и аспирантуру и карьерное повышение», — говорится в сообщении.

Как рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, тема одиннадцатого сезона чемпионата «CASE-IN» - «Технологическое лидерство».

«В ходе финала 660 участников школьной и студенческой лиги, а также лиги молодых специалистов и двух специальных лиг решают инженерные кейсы и выполняют инженерно-технические задания, связанные с искусственным интеллектом, вычислением и передачей данных, робототехникой, промышленными технологиями», — заявил он.

Основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев отметил, что за 11 лет проект стал самым масштабным и престижным молодежным соревнованием по решению инженерных кейсов.

«Здесь будущие и молодые инженеры добавляют в свое портфолио разработанные и внедренные решения, практики, пройденные в лучших компаниях, сертификаты об обучении, ценные компетенции и новые идеи для дальнейших достижений. Школьники имеют возможность прикоснуться к будущей профессии, студенты пробуют себя в роли будущего работника компаний, молодые специалисты двигаются в сторону должности руководителя, а эксперты, кураторы и наставники развивают свой профессиональный кругозор и связи», — добавил он.

В Москву приехали 106 команд будущих специалистов ТЭК и МСК, а также 10 команд будущих архитекторов – участников специальной лиги «Архитектура, проектирование и строительство». Рекордные 20 команд поборются за главные призы лиги молодых специалистов. Также пул финалистов составят 12 школьных команд и 8 команд молодых энергетиков ПАО «Т Плюс».