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«Виноваты стеклянные стены»: в Казани дети стали невольными зрителями обнаженной фотосессии

Казанский детский центр не жаловался в полицию на девушку, устроившую обнаженную фотосессию на глазах у детей

Руководство ГБУК Республики Татарстан «Детский центр «Экият» не подавало жалоб в полицию на девушку, которая делала обнаженные фотографии в зеркальном отражении здания на глазах у несовершеннолетних учеников художественной школы. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор центра Елена Кондратьева.

«Никаких комментариев я вам дать не могу. Никаких обращений не было (в правоохранительные органы — «Газета.Ru»), — сказала она.

Кондратьева добавила, что не знает, поступали ли жалобы от родителей учеников после инцидента и посоветовала обратиться к руководству Детской художественной школы №1 им. Х. Якупова. В школе «Газете.Ru» заявили, что виноваты лишь в том, что у них «стеклянные стены».

«Руководство нашей школы к этому не имеет никакого отношения. Это произошло на улице. Все комментарии вам может дать директор «Детского центра «Экият». Мы не имеем никакого отношения. Наша вина, можно сказать, только в том, что у нас стеклянные стены. Больше мы ничего не знаем», — заявили в ДХШ №1.

Ранее в соцсетях появилось видео, как неизвестная девушка фотографировала обнаженную грудь в отражении здания, где расположен Детский центр «Экият». С внутренней стороны стена была прозрачная, в это время в здании шли занятия Детской художественной школы №1 им. Х. Якупова.

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Детский центр «Экият» был открыт в 2012 году. В здании центра работают Татарский государственный театр кукол «Экият», Детская школа искусств им. М. А. Балакирева, Детская художественная школа №1 им. Х. Якупова и другие организации.

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