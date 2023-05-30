Опрос показал уровень поддержки населением смены пола в официальных документах в Швейцарии

Две трети жителей Швейцарии (более 60%) не одобрили идею с включением в официальные документы третьего пола. Об этом сообщил местный портал 20 Minuten со ссылкой организованный опрос.

«Введение третьего пола, «другого», как это действует в Германии, не встретило бы поддержки в Швейцарии. 62% выступает против, за — только 35%», — уточняется в публикации.

Из итогов данного опроса следует, что почти половина ответивших (48%) положительно оценивают возможность смены имени и пола в ЗАГСе. Столько же и противников у данной инициативы.

В этом опросе, который был проведен 28-29 марта текущего года, приняли участие 30 754 человек. По информации СМИ, погрешность может достигать один процентный пункт.

С прошлого года в Швейцарии упростили процедуру по смене пола.

Ранее сообщалось, что Британия заблокирует законопроект Шотландии об официальной смене пола с 16 лет.