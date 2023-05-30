В Саратовской области женщина отравила трех малолетних внуков и 23-летнюю дочь-инвалида

Суд в Саратовской области приговорил местную жительницу, отравившую троих внуков и дочь-инвалида, к 19 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Следкома.

Как было установлено судом и следствием, отравление детей в возрасте трех, пяти и семи лет, а также их 23-летней матери-инвалида случилось 11 декабря 2021 года. Виновной в нем была признана 50-летняя мать и бабушка погибших.

Женщина призналась в совершении преступления в августе 2022 года, рассказав, что задумала убийство родных вскоре после смерти своего мужа. Она нашла яд и добавила его в специально приготовленную для потерпевших еду. Близкие злоумышленницы скончались через несколько дней после этого.

Подсудимую приговорили к 19 годам исправительной колонии общего режима, ее свобода будет ограничена еще в течение года с даты предполагаемого освобождения.

До этого сообщалось, что в Индии женщина сбросила дочь-инвалида с балкона четвертого этажа.