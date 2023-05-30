Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области женщина отравила трех малолетних внуков и 23-летнюю дочь-инвалида

СК: жительница Саратовской области получила 19 лет колонии за отравление внуков и дочери

close
100%
Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Суд в Саратовской области приговорил местную жительницу, отравившую троих внуков и дочь-инвалида, к 19 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Следкома.

Как было установлено судом и следствием, отравление детей в возрасте трех, пяти и семи лет, а также их 23-летней матери-инвалида случилось 11 декабря 2021 года. Виновной в нем была признана 50-летняя мать и бабушка погибших.

Женщина призналась в совершении преступления в августе 2022 года, рассказав, что задумала убийство родных вскоре после смерти своего мужа. Она нашла яд и добавила его в специально приготовленную для потерпевших еду. Близкие злоумышленницы скончались через несколько дней после этого.

Подсудимую приговорили к 19 годам исправительной колонии общего режима, ее свобода будет ограничена еще в течение года с даты предполагаемого освобождения.

До этого сообщалось, что в Индии женщина сбросила дочь-инвалида с балкона четвертого этажа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях