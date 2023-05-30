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На Украине обратились к гражданам по поводу трансляций с видеокамер

СБУ просит жителей Украины немедленно прекратить трансляции с видеокамер

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины разослала владельцам камер видеонаблюдения СМС-сообщения, в которых написаны требования немедленно прекратить онлайн-трансляции. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

«Служба безопасности Украины обратилась к владельцам камер видеонаблюдения. Их призывают прекратить онлайн-трансляции», — сказано в сообщении.

В тексте рассылки СБУ призывает не снимать в онлайн-режиме здания, местность, дороги, а также коммунальные, торговые и промышленные объекты.

Ранее представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Вооруженные силы Украины сообщили о необходимости внести коррективы в работу уличных камер в украинских городах, чтобы обезопасить системы противовоздушной обороны.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале напомнил чиновникам и блогерам, что нельзя публиковать информацию о работе систем противовоздушной обороны в условиях военного времени. Он отмечал, что публикацию такого рода информации, которая несет угрозу национальной безопасности и обороне Украины, можно рассматривать как преступную халатность.

30 мая заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов призвал россиян не выкладывать в интернете видеозаписи с работой систем ПВО. При этом парламентарий говорил, что не считает правомерным действием наказывать граждан за такие публикации.

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