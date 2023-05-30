В Кремле прокомментировали атаку Москвы беспилотниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены в причастности киевского режима к атакам беспилотными летательными аппаратами Москвы и Московской области.

Утром 30 мая оперативные ведомства сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома в столице. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве в поселении Московский.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

Согласно данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных беспилотниками, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте. Известно, что уже завершены работы по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА домов в Москве.

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