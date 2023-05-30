Опрос: большинство россиян одобряют редевелопмент и реконструкцию старых зданий

Большинство россиян позитивно воспринимают новостройки и проекты редевелопмента старых зданий, реализованные в их городах за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Согласно исследованию, проведенному среди 3,2 тыс. жителей населенных пунктов, где за последние 3-5 лет строились новые здания, 72% опрошенных заявили, что новые дома им скорее нравятся, 25% — скорее не нравятся, 3% затруднились ответить на этот вопрос.

Среди тех горожан, в чьих городах проводилась реконструкция старых зданий, также 72% опрошенных дали позитивную оценку итоговому результату. Доля тех, кому результат реконструкции скорее не нравится, оказался ниже, чем в случае с новостройками — 11%, 17% затруднились ответить.

В то же время, когда респондентов спрашивали о том, какую функцию должны нести старые здания после реконструкции, опрошенные редко отвечали, что там должны появиться жилые помещения, чаще выражая готовность размещать в таких зданиях объекты социальной или деловой инфраструктуры, отмечают аналитики.

При этом при постановке прямого вопроса — готовы ли респонденты приобрести жилье в здании после редевелопмента — опрошенные демонстрировали разное отношение, в зависимости от прошлого назначения здания.

Так, ряд объектов, которые традиционно ассоциируются с вредными условиями, вызывает более высокий уровень недоверия в качестве будущего объекта жилья: 81% опрошенных исключили для себя возможность приобрести жилье в здании бывшей электростанции, 14% допускают такой вариант, но дополнительной ценности для них он не имеет, и только 3% отметили, что хотели бы жить в таком доме, еще 2% затруднились ответить.

Похожие ответы горожане дали на вопросы, касающиеся домов, которые раньше были зданиями предприятий тяжелой промышленности.

«Исследование показывает высокий потенциал доверия к проектам редевелопмента в общественном мнении, особенно если горожане уже видели их результаты в своих городах. Так, если разница между позитивными и негативными оценками новых домов в российских городах составляет +47%, то в случае с реконструкцией старых зданий баланс позитивных и негативных оценок еще лучше: +61%», — отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, директор центра СИТИ Евгений Михайленко.