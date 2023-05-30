Мэр Москвы объяснил порядок эвакуации жителей домов из-за атаки беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экстренные службы столицы окончили все нужные мероприятия по изучению обстоятельства поврежденных беспилотниками зданий. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города.

«Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте», — подчеркнул Собянин.

По словам градоначальника, дано получение профильным специалистам как можно быстрее устранить небольшие повреждения в столичных зданиях из-за ситуации с беспилотными летательными аппаратами.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По сведениям Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медицинская помощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.