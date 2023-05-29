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В Мелитополе прозвучал взрыв

Рогов заявил о взрыве в Мелитополе

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РИА Новости

Взрыв прозвучал в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Около 21:18 в городе был слышен звук взрыва», — написал Рогов.

Другие подробности случившегося он не привел.

Ранее Рогов предупредил, что украинские специальные службы начали усиливать террористическую активность в Запорожской области. По его мнению, спецслужбы Украины могли «фактически развязать войну, направленную против мирного населения», чтобы помешать налаживанию мирной жизни в регионе.

3 апреля в Мелитополе произошел взрыв, в результате которого пострадал глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута заявил, что таким образом Киев не прекращает «попытки запугать мирное население».

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