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Пожарные потушили возгорание на складе во Владивостоке

ГУ МЧС: пожарные потушили возгорание на площади 200 кв. м. на складе во Владивостоке

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 200 квадратных метров на складе во Владивостоке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю.

Уточняется, что пожар был потушен в 19:46 по местному времени (12:46 мск).

По данным МЧС, в 15:45 по местному времени (8:45 мск) в понедельник на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании склада на улице Снеговая во Владивостоке. Уточняется, что пожарные прибыли на место уже через семь минут. Возгорание локализовали на площади около 200 квадратов

В тушении были задействованы 10 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение на лесоторговой базе в Челябинске.

Пресс-служба УМВД по Красноярскому краю также передавала, что двое несовершеннолетних братьев решили развести костер в поле и устроили пожар. Пламя начало быстро распространяться, испугавшиеся дети прибежали домой и рассказали о произошедшем родителям.

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