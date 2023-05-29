Депутат объяснил, почему работающим пенсионерам не индексируют пенсии

На индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется бюджет в размере порядка 500 млрд рублей, поэтому данный вопрос не поддерживается кабмином, рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, депутаты уже несколько лет пытаются убедить правительство в правильности такого решения.

«Другое дело, что правительство нас не поддерживает, прежде всего из-за Минфина, с целью экономии. <...> При этом мы понимаем, что мы должны быть благодарны работающему пенсионеру, что, выйдя на пенсию по возрасту или имея инвалидность, гражданин находит в себе силы работать, зарабатывать дополнительные средства, что влияет на его качество жизни, на его покупательную способность, за него работодатель платит страховые взносы и удерживается подоходный налог», — сказал Нилов.

Депутат отметил, что дополнительный доход напрямую влияет на жизнь пенсионера. При этом если пенсию не индексируют, это приводит к тому, что пенсионеры перестают работать или работают, но получают зарплату в конвертах или трудоустраивают кого-то за себя. Однако он отметил, что пока попытки проиндексировать им пенсии безуспешны.

Ранее сообщалось, что россияне после выхода на пенсию продолжают работать в среднем в течение 7,5 года.