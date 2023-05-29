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Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях

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Global Look Press

В четырех областях Украины — Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской, — а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

По данным онлайн-карты министерства, сирены тревоги в этих регионах зазвучали в 12:50 по местному времени (совпадает с мск).

29 мая ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил о взрывах в Киеве. Telegram-канал «Военкоры русской весны» заявлял, что российские военные наносят удары по Киеву баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, официального подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в ночь на 29 мая.

В 02:45 мск предупреждение об угрозе с воздуха начало действовать во Львовской, а в 02:47 мск — в Закарпатской области. Теперь предупреждающие сирены заработали на всей территории Украины.

10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

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