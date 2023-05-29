В Киеве людей не пустили в метро во время воздушной тревоги

Жителей Киева не пустили в метро во время воздушной тревоги. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что инцидент произошел на станции метро «Минская». Люди стучались в двери, однако им никто не открыл — станция была закрыта на ночь.

Ранее глава городской военной администрации Сергей Попко заявлял, что в ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий. По его словам, с начала мая это была 14-я атака на город.

Как указал Попко, воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. В Голосеевском районе обломки дронов попали в нежилое здание, загорелась крыша одного из торговых центров. Пожары также возникли на одной из строек, а также на территории предприятия, где вспыхнули склады готовой продукции. В Печерском районе загорелась крыша дома, а в Дарницком районе — в одном из магазинов были выбиты стекла и повреждены двери.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночная атака дронами стала одной из самых крупных.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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