Воздушная тревога объявлена в ночь на 29 мая в двух регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Предупреждение в настоящее время действует в Николаевской и Черниговской областях.

Также сирены прозвучали в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области.

Накануне глава городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий.

10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. По словам Путина, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.