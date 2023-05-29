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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Очаг землетрясения в Колумбии магнитудой 5,3 располагался на глубине 168 километров

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В Северной части Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зарегистрированы в 10:45 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 42 километрах к юго-востоку от города Флоридабланка, имеющего население в 250 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 168 километров.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,6 было зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш, очаг землетрясения залегал на глубине 6,74 километра. Подземные толчки зарегистрировали в 8:51 в районе Тюркоглу.

В акватории Соломонова моря произошло землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки зафиксировали в 6:30 по московскому времени. Сейсмособытие случилось в 146 километрах к юго-востоку от города Хониара. Очаг стихийного бедствия находился в проливе, который разделяет острова Сан-Кристобаль, Гуадалканал и Малаита.

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