Врач назвала суточную норму черешни и предупредила о вреде переедания ягод

Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что постепенно начинается сезон черешни и многие россияне едят ее в большом количестве. Она сказала, что переедание ягод может быть опасно, поэтому суточная норма колеблется от 200 до 300 граммов черешни, передает радио Sputnik.

«Черешня полезна, она содержит витамин С, витамины группы B, калий, пищевые волокна. Средняя норма для взрослого человека в течения дня — 200-300 граммов», — сказала Круглова.

Ранее диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «Газете.Ru», что опасность употребления вишни и черешни кроется в том, что многие люди, думая, что едят не сладость, а полезный низкокалорийный продукт, съедают слишком много ягод. Злоупотребление этими продуктами может привести к проблемам с ЖКТ, что связано с содержащейся в черешне фруктозой и кислотой в вишне.

По его словам, чтобы есть ягоды безопасно для здоровья, стоит соблюдать несколько правил. Черешню нельзя есть более 500 грамм в день и не есть ее после еды. Важно подождать 30 минут или час. Еще лучше употреблять черешню в качестве отдельного перекуса.