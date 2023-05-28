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Женщина погибла, девять человек пострадали при обстреле ВСУ в ЛНР

В ЛНР заявили, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибла жительница Алмазной

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В администрации Стаханова заявили, что в результате обстрела со стороны украинских войск города Алмазная в Луганской народной республике погибла местная жительница. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Женщина погибла. Девять человек ранены. Среди раненых — десятилетний мальчик. У ребенка ранения спины и головы», — сказал представитель мэрии Стаханова.

По его словам, всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее мэр Первомайска в ЛНР Сергей Колягин заявлял, что в воздухе сработало взрывное устройство, после чего два человека погибли и еще пятеро пострадали.

До этого в экстренных службах Запорожской области сообщали, что два человека погибли во время обстрела со стороны украинских военных населенного пункта Богатое.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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