Итальянскую стюардессу могут казнить в Саудовской Аравии

Итальянскую стюардессу Иларию Розу могут казнить в Саудовской Аравии за употребление алкоголя и хранение наркотических веществ. На данный момент, сотрудница литовской авиакомпании Avion Express находится в тюрьме, передает издание Bild.

По словам Розы, она ожидала обратного рейса из города Джидда. Итальянскому консулу она сообщила, что 4 мая была на вилле у тунисских друзей. В этом время ее окружили десять полицейских в штатском. По данным СМИ, полицейские нашли в ее нижнем белье наркотики.

Ранее сообщалось, что в 2022 году количество смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет. К смерти были приговорены, и приговор был осуществлен для 883 человек в 20 странах. Это на 53% больше, чем годом ранее. Отмечается, что резкий рост числа казней пришелся на страны Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь показатели выросли с 520 случаев в 2021 году до 825 в 2022 году.

В Иране число казней за год выросло с 314 до 576, в Саудовской Аравии — с 65 до 196, в США — с 11 до 18. В Египте за 2022-й казнили 24 человека.