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Под Петербургом заметили беспилотник, следовавший со стороны Эстонии

Shot: неизвестный беспилотник заметили в Ленинградской области

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РИА Новости

Неизвестный беспилотный летательный аппарат, который летел со стороны Эстонии, был обнаружен оперативными службами под Санкт-Петербургом. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, БПЛА следовал на высоте около 2 км в районе восьми вечера 27 мая. Устройство заметили недалеко от Соснового Бора.

Другие подробности по ситуации с предполагаемым беспилотником в Ленинградской области больше не приводятся.

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что несколько дронов пытались атаковать Ильский НПЗ.

Также губернатор Вячеслав Гладков уточнял, что в селе Поповка Белгородской области сбит беспилотник. Пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.

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