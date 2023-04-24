CNN уволил своего ведущего Дона Лемона после 17 лет работы

Американский телеканал CNN сообщил об увольнении одного из самых узнаваемых своих ведущих — Дона Лемона.

В последнее время он вел утреннее шоу.

«Дон навсегда останется частью семьи CNN, и мы благодарим его за его вклад в течение последних 17 лет», — цитирует СМИ гендиректора канала Крис Лихт.

Он пожелал «всего наилучшего» и пообещал «поддерживать его в будущих начинаниях».

Сам Лемон написал в Twitter, что узнал об увольнении от своего агента и ошеломлен этой новостью.

«После 17 лет работы на CNN я подумал, что у кого-нибудь из руководства хватило бы порядочности, чтобы сказать мне это прямо», — отметил он.

В феврале Лемон оказался в центре скандала, заявив в эфире, что 51-летняя кандидат в президенты от республиканцев Никки Хейли находится «не в расцвете сил».

Ранее также стало известно, что другой популярный телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News.