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Кардиолог рассказал о причине возникновения синдрома разбитого сердца у женщин

Кардиолог Иванов назвал стресс основной причиной возникновения синдрома разбитого сердца у женщин

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Синдром разбитого сердца по своим симптомам схож с инфарктом, в основном он возникает из-за стресса, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий центром кардиологии и терапии НКЦ 3 РГЦХ им. Петровского Константин Иванов.

«Это редкое заболевание, слава богу. Это острое состояние, по всем симптомам оно похоже на инфаркт миокарда. Или, как мы больше говорим в академической среде, на острый коронарный синдром. Это эхокардиографическая картина ультразвуковая, когда мы видим выпячивание левого желудочка шарообразное. Что принципиально важно, в 90% случаев это встречается у женщин. А еще сразу же, чтобы прямо настороженность была, это случается в климактерическом периоде», — рассказал эксперт.

По его словам, данное состояние чаще всего просто проходит у женщины. Такой синдром может возникнуть в случаях, если женщина в разводе, потеряла близкого человека и так далее, отметил он.

«Хочу напомнить, что стресс впереди планеты всей. Конечно, есть масса психологов, есть масса препаратов, есть масса заменителей счастья какого-либо, но самый большой двигатель счастья — это мы сами. По-другому я бы обозвал его как синдром, который идет непосредственно от головы, а не от коронарных артерий», — добавил Иванов.

Ранее жительница США рассказала, что ей диагностировали синдром разбитого сердца из-за измены бойфренда. По словам женщины, после этого она чувствовала себя опустошенной и попала в больницу из-за резкого скачка частоты сердечных сокращений.

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