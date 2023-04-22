Глава Нижегородской области принял участие в голосовании в рамках президентского нацпроекта

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в голосовании за площадки для благоустройства в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Голосование за будущие объекты благоустройства организовано с 15 апреля по 31 мая 2023 года в рамках предложенного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глеб Никитин посетил в Нижнем Новгороде парк Пушкина, благоустроенный по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2019-2020 годах. В парке была установлена цифровая платформа для участия в рейтинговом голосовании.

«Когда программа «Формирование комфортной городской среды» только начиналась, было придумано определить те пространства, которые сама администрация считает возможным преобразовать. Понятно, что все их нельзя было сделать сразу, поэтому у людей каждый год спрашивают, какие пространства из этого списка приоритетны», — пояснил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что новая фишка голосования за пространства для благоустройства в Нижегородской области в этом году — возможность предложить геолокацию, свое пространство, которое почему-то оказалось забыто, и в списке его нет.

«Это, по сути, такая социология, которая позволит в будущем включить эту территорию в голосование и благоустроить», — добавил глава региона.

Обращаясь к нижегородцам, Никитин напомнил, что на заседании совета по местному самоуправлению на минувшей неделе президент России Владимир Путин также подчеркнул важность участия граждан в формировании государственных программ.

«Считаю целесообразным использовать механизм народного голосования и в других сферах, например, при формировании экологических программ», — сказал губернатор.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что в этом году на выбор нижегородцев представлено 114 пространств. За первую неделю в голосовании приняли участие больше 55 тыс. нижегородцев.

Напомним, нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов.