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Суд в Томской области отправил под домашний арест главу департамента по культуре

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Кировский суд Томска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику департамента по культуре Томской области Павлу Волку, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере. О решении суда сообщает ТАСС.

Как передает агентство, судья постановил избрать в отношении Волка Павла Леонидовича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 28 дней.

Ранее в пресс-службе СК России сообщали, что, по предварительным данным, с сентября 2009 по июнь 2017 года были похищены денежные средства подведомственного департаменту по культуре региона Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций в Томске, которые были выделены на заработную плату работнику учреждения, фактически не выполнявшему трудовых функций за весь период трудоустройства. Сумма похищенных средств составила не менее 900 тыс. рублей.

В начале апреля сообщалось, что экс-ректору Томского политехнического университета (ПТУ) будет предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и растрате. Отмечалось, что бывший ректор ПТУ стремился использовать свое положение для того, чтобы кандидат в педагогический состав учебного заведения смог без проблем сдать необходимые экзамены — но при этом экс-ректор знал, что новый сотрудник работать не будет.

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