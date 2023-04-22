Врач-терапевт перечислила самые полезные фрукты весной

Одним из важнейших источников витаминов, которые помогут побороть весенний гиповитаминозный стресс, являются фрукты. И самые полезные из них: цитрусовые, абрикосы, бананы и ананас. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт и нутрициолог, главный врач клиники Biogena, врач превентивной медицины Анна Киреева.

По словам эксперта, важнее всего в весенний период укрепить иммунную и эндокринную системы. Для этого нужно обратить внимание на витамин А. Он содержится в продуктах оранжевого и зеленого цвета. Им богаты яблоки и цитрусовые.

«Витамин С помогает поддерживать железо в крови на достаточном уровне. Его получают из цитрусовых, ягод шиповника, клубники, смородины. Также в цитрусовых фруктах много калия. Калий снижает уровень артериального давления, что может помочь людям, страдающим от гипертонии. Кроме того, например, в апельсинах содержится не только витамин С, но и фолиевая кислота, необходимая для организма человека. Без нее нарушается работа нервной и репродуктивной систем организма», – рассказала терапевт.

Необходимы организму весной и бананы. Они содержат пектин, калий, фтор, натрий, витамины группы В и другие полезные вещества. Кроме того, бананы относятся к высокоэнергетическим продуктам, употребление которых быстро повышает уровень сахара в крови, тем самым провоцируя заряд энергии для физических и умственных нагрузок.

«Бананы заряжают бодростью и хорошим настроением. Такое действие обусловлено содержащимся в них триптофаном. Этот компонент стимулирует синтез в организме серотонина – гормона радости. В результате человек погружается в умиротворенное состояние», – объяснила врач Анна Киреева.

Полезным фруктом является и ананас. Он содержит марганец, кальций, железо и отличается от многих других фруктов низким содержанием калорий. Это также отличный источник клетчатки, которая повышает чувство сытости и способствует стабилизации уровня сахара в крови.

«Ананасы богаты ферментом бромелаин, который играет роль мощного противовоспалительного средства, а также антиоксидантным витамином С, который обладает противовоспалительными свойствами, помогающим уменьшить боль в суставах, вызванную остеоартритом, поддержать здоровье иммунной системы и снизить риск сердечных заболеваний», – сообщила нутрициолог.

Стоит обратить, по мнению терапевта, внимание весной и на абрикосы, являющиеся кладезем витаминов, аминокислот, микро- и макроэлементов. В них содержится аскорбиновая кислота, витамины А и Е, а также витамины группы В, никотиновая кислота и биотин.

«Абрикосы оказывают положительное влияние прежде всего на сердечно-сосудистую и нервную системы организма, а также на желудочно-кишечный тракт. Полезные вещества в составе фруктов способствуют укреплению сосудов, улучшению памяти и остроты зрения, повышению выносливости и стрессоустойчивости. Употребление плодов показано для укрепления иммунитета, профилактики анемии, злокачественных новообразований и проблем с щитовидной железой», – констатировала эксперт Киреева.

Она отметила, что плоды являются низкокалорийными, но в то же время питательными продуктами. Фрукты не только быстро насыщают, но и легко утоляют жажду, ведь их мякоть на 85% состоит из воды.

Ранее нутрициолог рекомендовала есть редис и морковь для восполнения дефицита витаминов весной.