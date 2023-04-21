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Власти Херсонской области: электричку из Геническа в крымский Джанкой запустят в мае

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Пресс-служба ЦППК

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что электропоезд из Геническа в крымский Джанкой планируют запустить в мае 2023 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время идет подготовка железнодорожной инфраструктуры.

«Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае. Стоимость проезда будет социальной — существенно ниже, чем на автобус», — сказано в сообщении.

В декабре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что глава государства Владимир Путин подчеркнул важность сухопутной дороги в Крым через новые российские регионы.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько во время круглого стола в Совете Федерации РФ говорил, что полеты в аэропорты новых российских регионов пока выполняться не будут.

До этого российское правительство опубликовало постановление «Об особенностях применения законодательства Российской Федерации о госрегулировании тарифов в сфере железнодорожных перевозок на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

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