Цивилева рассказала о помощи фонда «Защитники Отечества» семье участника СВО

Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поделилась примером работы фонда. В своем Telegram-канале она рассказала историю семьи Афониных из Нижнего Новгорода.

«Алексей служит в Росгвардии. Участвовал в специальной военной операции, обладатель ордена Мужества. К сожалению, потерял ногу. Росгвардия обеспечила его протезом, и Алексей решил продолжить службу. Но столкнулся с непониманием со стороны руководства, и Анна обратилась с просьбой помочь к президенту России Владимиру Путину. Обращение попало в фонд «Защитники Отечества», — написала она

Она уточнила, что совместно с правительством Нижегородской области за сутки за сутки было найдено решение — Алексей продолжит службу на благо страны, для него специально подберут должность в Росгвардии.

Также, по ее словам, семье помогут с заключением военного социального контракта для получения всех полагающихся мер поддержки. Кроме того, Алексею помогут с покупкой специального бегового протеза, который ему потребуется в будущем.

«Эта история важна, потому что она показывает, как можно без бюрократии быстро помочь человеку, который хочет продолжать жить полноценной жизнью. Такие принципы помощи станут главными в работе фонда «Защитники Отечества». Алексей, Вы настоящий герой. Спасибо Вам за то, что Вы сделали и делаете для страны. Анна, спасибо Вам за неравнодушие и искренность. Желаю вашей семье успехов и счастья», — подчеркнула Цивилева.