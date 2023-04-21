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Попавший вместе с Кридом под бан Роскомнадзора стример Лысаковский заявил, что не рекламирует казино

Стример Лысаковский заявил, что РКН запретил его канал, «не разобравшись в ситуации»

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Игорь Лысаковский/VK

Стример Игорь «Nexus» Лысаковский, чей канал Роскомнадзор внес в реестр запрещенных из-за рекламы казино, заявил «Газете.Ru», что не рекламирует их уже несколько недель. По словам блогера, попадание в черный список не повлияет на его деятельность.

«Так я уже недели три не рекламирую казино, не знаю, почему попал туда. Я просто стримлю игры на Twitch и не представляю даже, как именно мой канал может быть запрещен на территории РФ, это только если весь Twitch запретят. Слабо представляю себе, как может повлиять (попадание в список на деятельность – «Газета.Ru»). Да и добавили меня, не разобравшись в ситуации, когда я уже не стримлю казино. Ну, если разрешат однажды эту рекламу, то почему бы и нет. А пока запрещено, не планирую стримить его», — рассказал он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick из-за незаконной рекламы казино. В частности, в список попали каналы Егора Крида, Гусейна Гасанова, Альберта Васильева, Николая Лебедева, Юрия Хованского, Игоря Лысаковского, Виктора Нигрини, Олега Горбенко, Ильнура Хафизова, Арена Зурабяна, Александра Зубарева, Игоря Сайганова, Кирилла и Александра Волынкиных, Андрея Бурима.

«Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России. Кроме того, ФНС сообщила о том, что «организован комплекс контрольно-аналитических мероприятий, касающихся возможного наличия признаков нарушения налогового законодательства», — добавила Мизулина.

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