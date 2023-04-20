Момент предполагаемого взрыва в Белгороде попал на видео

Момент взрыва, произошедшего вечером 20 апреля в Белгороде, попал на камеры наблюдения, его публикует Telegram-канал Baza.

На видео сначала слышен громкий гул, затем свист. Судя по записи, взрыв произошел в 21.58.

По информации Baza, «неустановленный снаряд» попал в девятиэтажный дом на улице Шаландина, повредив несущую конструкцию на 4-м и 5-м этажах и разрушив две квартиры. Из дома были эвакуированы 50 человек, они не пострадали.

На дороге на улице Губкина обнаружили воронку диаметром 20 метров и три поврежденных автомобиля.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о взрыве.

Мэр города Валентин Демидов также опубликовал фото с места происшествия. Он сообщил, что повреждения получили несколько квартир многоэтажного дома на улице Шаландина, несколько автомобилей и дорожное полотно, где образовалась воронка радиусом около 20 метров.