Эксперты ЭИСИ подвели итоги работы губернаторов по ремонту и строительству дорог

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подвел итоги основных событий на тему ремонта и строительства дорог, связанных с управленцами российских регионов за последнюю неделю.

Так, специалисты сообщили, что врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лично оценил ситуацию с дорогами в Омске. По итогам проверки будут выделены дополнительные средства на ремонт дорожного полотна из областного дорожного фонда.

В свою очередь, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин проинспектировал дороги Смоленска, обязав подрядчиков срочно убрать выбоины по гарантии. Дополнительно в программу ремонта на 2023 год включены площадь Победы и мост через реку Гжать в Гагарине. Глава Алтайского Края Виктор Томенко планирует направить около 5 млрд рублей на обновление 450 километров дорог края. Приоритет отдается наиболее востребованным дорогам, а также тем, которые находятся рядом с социально значимыми объектами.

Тем временем зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в новых регионах России с 2022 года отремонтировано более 830 км автомобильных дорог. Также он провел рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, где обсудили развитие инфраструктуры, включая дороги федерального значения «Лена», «Вилюй» и «Колыма». Рассмотрены вопросы строительства мостовых переходов, в том числе окончание проектирования Ленского моста. Отмечается, что в 2022 году в Якутии введено более 580 км дорог и 7 мостовых переходов.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе построят и отремонтируют 11 мостов и путепроводов в Кемерове, Новокузнецке и на различных областных трассах, а также 120 км дорог. Продолжается строительство нового автомобильного моста через Томь в обход Кемерова. Глава Амурской области Василий Орлов сообщил о подготовке к асфальтированию нового Зейского моста, осенью там планируется запустить тестовое движение. Идет подготовка к строительству путепровода над Транссибом в пгт Серышево, заключен контракт с подрядчиком.

В свою очередь, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что обращения жителей по ямочному ремонту дорог оперативно отрабатываются. Также в этом году будут полностью отремонтированы проспекты Ленина и Шереметевский, продолжится реконструкция Лежневской улицы. Дополнительно отремонтируют аварийные участки еще на пяти улицах.

Глава Новосибирской области Андрей Травников на выездном совещании на месте строительства четвертого моста через Обь обсудил создание оптимальной схемы временного движения на время возведения развязок и поручил завершить подготовительные работы до конца апреля. А губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в этом году на ремонт автомобильных дорог местного значения направят 1,9 млрд рублей. Общая протяженность обновленных дорог составит около 200 километров, но за счет экономии средств планируется добавить новые участки.