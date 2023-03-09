СК: данные о проверке по факту смерти Максима Марцинкевича не подлежат разглашению

В следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области заявили, что информация об обстоятельствах доследственной проверки по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесак), которого нашли мертвым в СИЗО Челябинска два года назад, не подлежит разглашению в связи с позицией следствия. Об этом сообщает ТАСС.

В СК подчеркнул, что по требованиям и ограничениям, которые предусматриваются статьей 161

«Согласно требованиям и ограничениям, предусмотренным статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации («Недопустимость разглашения данных предварительного расследования»), а также пунктом 2 статьи 5 и статьи 6 федерального закона № 403 (регламентируют гласность действий СК и недопустимость вмешательства в его деятельность), в текущий момент какие-либо сведения, касающаяся обстоятельств доследственной проверки в соответствии с позицией следствия разглашению не подлежит.

Таким образом в Следственном комитете ответили на вопросы агентства.

Ранее Мытищинской горсуд Московской области по просьбе родственников прекратил посмертное уголовное преследование члена запрещенной организации «Реструкт» Максима Марцинкевича (Тесака), осужденного по подозрению в совершении убийств, разбоев и хулиганстве.

16 сентября 2020 года Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске.