Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК: данные о проверке по факту смерти Максима Марцинкевича не подлежат разглашению

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области заявили, что информация об обстоятельствах доследственной проверки по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесак), которого нашли мертвым в СИЗО Челябинска два года назад, не подлежит разглашению в связи с позицией следствия. Об этом сообщает ТАСС.

В СК подчеркнул, что по требованиям и ограничениям, которые предусматриваются статьей 161

«Согласно требованиям и ограничениям, предусмотренным статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации («Недопустимость разглашения данных предварительного расследования»), а также пунктом 2 статьи 5 и статьи 6 федерального закона № 403 (регламентируют гласность действий СК и недопустимость вмешательства в его деятельность), в текущий момент какие-либо сведения, касающаяся обстоятельств доследственной проверки в соответствии с позицией следствия разглашению не подлежит.

Таким образом в Следственном комитете ответили на вопросы агентства.

Ранее Мытищинской горсуд Московской области по просьбе родственников прекратил посмертное уголовное преследование члена запрещенной организации «Реструкт» Максима Марцинкевича (Тесака), осужденного по подозрению в совершении убийств, разбоев и хулиганстве.

16 сентября 2020 года Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. 

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть