Россиянам напомнили о семи нерабочих днях в период майских праздников

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина рассказала РИА Новости, что в России в период майских праздников будет семь нерабочих дней.

«На майские праздники нас ждут семь нерабочих дней — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая», — пояснила эксперт.

Санина напомнила, что майские праздники не подразумевают сокращенных рабочих дней перед собой.

Ранее сообщалось, что в Международный женский день россиянок поздравляют не только близкие и знакомые люди, но и государственные деятели. Среди них российский президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава кабмина Михаил Мишустин. Также с праздником поздравляют женщин военные из приграничных зон спецоперации. Сотрудники МЧС Бурятии подготовили музыкальную открытку-поздравление. Как поздравляли женщин России, рассказывает и показывает «Газета.Ru».