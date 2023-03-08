Артисты записали видеопоздравления женщинам к 8 марта

В Сети появилось видеопоздравление с Международным женским днем от известных российских артистов. Они объединились и записали видео, где поздравили россиянок с 8 марта.

В видеоролике артисты трогательно поздравили всех девушек, женщин и бабушек с самым теплым и женственным днем в году.

Кроме того, в поздравлении артисты отдельно всех девушек, которые участвующих в специальной военной операции в качестве врачей и добровольцев. Они пожелали дамам любви, красоты и счастья.

В акции приняли участие Азамат Мусагалиев, Александр Ширвиндт, Александр Розенбаум, Андрей Рожков, Артур Пирожков, Вадим Галыгин, Владимир Машков, Григорий Лепс, Денис Дорохов, Евгений Плющенко и Гном Гномыч, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Николай Басков, Павел Деревянко, Роман Мадянов, Стас Михайлов, Станислав Дужников, Федор Добронравов, Филипп Киркоров, Хабиб.