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Артисты записали видеопоздравления женщинам к 8 марта

В Сети появилось видеопоздравление с Международным женским днем от известных российских артистов. Они объединились и записали видео, где поздравили россиянок с 8 марта.

В видеоролике артисты трогательно поздравили всех девушек, женщин и бабушек с самым теплым и женственным днем в году.

Кроме того, в поздравлении артисты отдельно всех девушек, которые участвующих в специальной военной операции в качестве врачей и добровольцев. Они пожелали дамам любви, красоты и счастья.

В акции приняли участие Азамат Мусагалиев, Александр Ширвиндт, Александр Розенбаум, Андрей Рожков, Артур Пирожков, Вадим Галыгин, Владимир Машков, Григорий Лепс, Денис Дорохов, Евгений Плющенко и Гном Гномыч, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Николай Басков, Павел Деревянко, Роман Мадянов, Стас Михайлов, Станислав Дужников, Федор Добронравов, Филипп Киркоров, Хабиб.

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