Курение в постели стало причиной пожара, в котором погибли пенсионеры в Подмосковье

В городе Шатура погибли 97-летняя женщина и 61-летний мужчина из-за отравления угарным газом во время пожара, сообщает РЕН ТВ.

Днем 7 марта 2023 года при тушении пожара в частном доме, расположенном в подмосковном городе Шатура, были обнаружены тела 97-летней женщины и 61-летнего мужчины. На останках не было найдено следов насилия. По предварительным данным, хозяева дома скончались из-за отравления угарным газом.

Специалисты посчитали, что пожар возник из-за курения в постели. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Алтайском крае из горящего дома спасли четверых детей и 11 взрослых. Еще 40 местных жителей смогли покинуть подъезд без помощи спасателей. Причины возгорания установят следователи.