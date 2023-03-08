Жителей Москвы предупредили о низком атмосферном давлении

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в среду, 8 марта, в Москве ожидается очень низкое атмосферное давление. Об этом сообщается в Telegram-канале синоптика.

«После морозной ночи, днем столица попадет под влияние передней части циклона, выходящего на северо-запад страны», — предупредил Леус.

Таким образом в выходной день прогнозируется давление 731 мм рт. ст., которое значительно ниже нормы. В связи с чем ухудшение самочувствия может быть у метеозависимых людей.

На протяжении дня прогнозируется небольшой снегопад, позднее он усилится. Также москвичей ожидают очаги туманов.

Как добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, из-за резкого понижения температуры местами образовался морозный туман с ухудшением видимости до 100 м.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявлял, что в городе на этой неделе почувствуют «дыхание весны», а во второй половине дня в Международный женский день ожидается самая сложная и неприятная погода.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркивал, что весна не придет в Москву в ближайшую неделю.