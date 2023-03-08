Муфтий Крганов в честь 8 Марта призвал мужчин чаще проявлять заботу о женщинах

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов в беседе с РИА Новости заявил, что проявлять заботу о женщинах необходимо в течение всего года, а не только по праздникам.

«Женщины — это такие создания, которые требуют внимания круглый год, и это внимание им нужно оказывать не задумываясь», — рассказал он.

Крганов порекомендовал провести этот праздничный день с близкими.

Он также пожелал матерям, женам и дочерям здоровья и терпения и отметил, что семья — это «опора общества».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Он отметил, что в России 8 Марта всегда наполнено особым теплом и смыслом, в этот праздничный день по всей стране говорят о любви и восхищении к женщинам.

Накануне в новых регионах РФ состоялись праздничные акции, приуроченные к Международному женскому дню.