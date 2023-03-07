Мишустин рассказал, как в студенческие годы подрабатывал в булочной

Премьер-министр России Михаил Мишустин вспомнил, как во время учебы в университете трудился на разгрузке хлеба в булочной. Об этом сообщает ТАСС.

«Я в институте подрабатывал — разгружал хлеб в булочной. Почти год. В булочной на Кутузовском проспекте», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что смены начиналась в районе 5-6 утра, когда в булочную привозили свежий хлеб. Потом он вместе с другими студентами отправлялся на учебу.

В рамках визита на хлебобулочный завод «Черемушки» в Москве работники предприятия спросили Мишустина о том, как он относится к хлебу.

В свою очередь российский политик ответил, что с самого детства у него теплые воспоминания о хлебе.

Так, Мишустин вспомнил историю, как в 1-2-м классе не доел хлеб в школе, а учительница потом посвятила половину урока рассказу о том, какое значение имеет хлеб.

Также Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для населения не должны повышаться.