Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев заявил, что ему было тяжело в заключении

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассказал, что ему было тяжело находиться в заключении из-за тесноты и «навязанного общения». Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале Naidi Mamonta.

Он отметил, что в основном за решеткой сталкивался с трудностями психологического характера. Так, например, экс-министру было тяжело находиться в замкнутом пространстве в обществе навязанных ему людей.

«Наказанием, с моей точки зрения, является не лишение свободы... наказанием является навязанное общество», — отметил он.

Кроме того, дискомфорт у Улюкаева вызывало то, что в бараке он всегда находился на виду у других заключенных.

«Ты живешь на этих двух квадратных метрах и постоянно сталкиваешься (с другими. — «Газета.Ru»). У тебя нет личного пространства, его нет совсем, все прозрачно», — отметил он.

Улюкаев добавил, что со временем смог адаптироваться в обстановке и найти отдушину в общении с некоторыми людьми, а также в работе в библиотеке.

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года по обвинению в вымогательстве взятки в $2 млн. 15 декабря 2017 года суд приговорил его к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 130 млн руб. Экс-министр отбывал наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Тверской области.

В прошлом году суд удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Экс-чиновник вышел на свободу 12 мая 2022 года.