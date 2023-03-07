Глава ТПП предложил Путину создать Фонд будущего образования

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил российскому президенту Владимиру Путину создать Фонд будущего образования, отчисления в который можно будет использовать для оплаты обучения в вузах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Предполагается, что фонд будет собирать деньги для оплаты обучения детей в учебных заведениях.

Ежемесячные отчисления родителей в размере 2,5 тыс. руб. позволят накопить необходимую сумму для поступления их ребенка в любой престижный вуз, отмечается в документе.

Ранее Катырин заявил, что крупнейшие российские бизнес-объединения обратились к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой не принимать законопроекты, которые могут снизить предпринимательскую активность.

Катырин считает, что сейчас в условиях санкций власти достаточно эффективно действуют в области поддержки бизнеса, однако некоторые инициативы, напротив, усиливают давление на предпринимателей.

Речь идет о проектах, внесенных в Думу в 2019 году, и принятых в конце 2022 года. В частности, недовольство в деловых кругах вызвало решение увеличить наказание по статье 178 УК РФ («ограничение конкуренции путем создания картельного сговора»), а также формализовать ее содержание и повысить степень индивидуальной ответственности предпринимателей.