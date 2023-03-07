Mash: накануне обыска блогер Чекалина съездила в налоговую и была довольна обслуживанием

Mash опубликовал видео, которое блогер Валерия Чекалина записала 6 марта после поездки в отделение налоговой.

В видео она сообщила, что собирается скоро улететь с семьей из России. В налоговой Чекалиной понадобилось оформить цифровую подпись. По словам блогера, «все сделали буквально за секунду». Обслуживание ей понравилось. Посещение учреждения она сравнила с посещением ТЦ ради чашки кофе.

close Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Личные вещи, паспорта РФ и США и ювелирные украшения в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Автомобили Mercedes-Benz Gelendwagen и Lamborghini Urus в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Ночью 7 марта домой к семье Чекалиных пришли с обыском. На нее и ее мужа СК завел уголовные дела за уклонение от уплаты налогов. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее СК опубликовал видео обысков в доме блогеров-миллионников.