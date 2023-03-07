Госдеп: Украина и союзники уже сейчас должны готовить ее энергосистему к следующей зиме

Заместитель госсекретаря США по энергетике, бывший посол Соединенных Штатов на Украине и в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Украина и союзники этой страны уже сейчас должны готовить ее энергосистему к следующему сезону холодов. Соответствующее заявление он сделал на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, передает РИА Новости.

«Задача, которая сейчас стоит перед нами, — это готовиться к следующей зиме», — сказал Пайетт.

По словам замгоссекретаря, «нам всем» как союзникам Киева «важно думать о том, какие шаги необходимо предпринять от текущего момента до следующей осени, чтобы сделать» энергетическую систему» Украины «настолько сильной, насколько возможно».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об усилении защиты объектов энергетической инфраструктуры в стране.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.