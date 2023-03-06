Казанский «Дворец спорта» капитально отремонтируют за 147,3 млн рублей

«Дворец спорта» на улице Московской капитально отремонтируют за 147,3 млн рублей, сообщает «Реальное время». Подрядчику предстоит провести общестроительные работы, уложить внутренние коммуникации, а также закупить оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь. Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года.

Издание также напоминает, что в начале июля 2022 года на объекте заменили крыльцо и ступени.

Кроме того, в этом году городские власти планируют обновить казанский «Дворец пионеров».

Ранее сообщалось, что власти Казани намерены выделить на техническое обслуживание «Чаши» Центра семьи «Казан» 2 млн руб. Уточняется, что работники учреждения будут контролировать техническое состояние инженерных систем, проводить осмотры, устранять неисправности, заниматься столярно-плотницкими работами, а также оформлять техническую документацию по объектам.