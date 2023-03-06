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Казанский «Дворец спорта» капитально отремонтируют за 147,3 млн рублей

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Официальный сайт «Спорт Сарае»

«Дворец спорта» на улице Московской капитально отремонтируют за 147,3 млн рублей, сообщает «Реальное время». Подрядчику предстоит провести общестроительные работы, уложить внутренние коммуникации, а также закупить оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь. Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года.

Издание также напоминает, что в начале июля 2022 года на объекте заменили крыльцо и ступени.

Кроме того, в этом году городские власти планируют обновить казанский «Дворец пионеров».

Ранее сообщалось, что власти Казани намерены выделить на техническое обслуживание «Чаши» Центра семьи «Казан» 2 млн руб. Уточняется, что работники учреждения будут контролировать техническое состояние инженерных систем, проводить осмотры, устранять неисправности, заниматься столярно-плотницкими работами, а также оформлять техническую документацию по объектам.

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