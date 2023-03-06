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Добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты» поздравили женщин из зоны СВО

В преддверии 8 марта добровольцы «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты», которые в настоящий момент находятся в зоне СВО, поздравили с Международным женским днем своих матерей, супруг и дочек, записав для них видеообращение. Ролик опубликован в Теlegram-канале «Молодой гвардии».

Обращаясь к своим любимым женщинам, участники спецоперации сказали им теплые слова, поблагодарили за терпение, поддержку и заботу, пообещали вернуться домой с победой.

«Сейчас я нахожусь на фронте, но скоро, несмотря ни на что, буду дома. Желаю, чтобы рядом с тобой всегда были настоящие герои», — говорится в видеопоздравлении, авторы которого по очереди произносят по одной фразе.

Напомним, ранее в МГЕР сообщали, что добровольцами в зону СВО записались десятки молодогвардейцев и представителей «Волонтерской роты». Кроме того, в организации отмечали, что с марта прошлого года через волонтерскую и гуманитарную миссию партии на территории Донбасса прошли более тысячи активистов.

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