Новокузнецкого сироту, выходившего на пикеты ради получения жилья, признали экстремистом

Жителя Новокузнецка Игоря Горланова, который ранее устраивал протесты, чтобы получить положенную ему как сироте квартиру, внесли в список экстремистов. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.

По данным источника, Горланов в течение шести лет пытался привлечь власти к проблеме с жильем: россиянин выходил на пикеты, публично рвал Конституцию и неоднократно подавал в суд. Однако получить жилплощадь активисту удалось только в 2020 году.

Во время одного из протестов в Москве мужчина заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. Вскоре суд признал Горланова невменяемым и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Однако после того, как сирота закончил лечение, он не прекратил свою протестную деятельность. В итоге 6 марта 2023 года Горланов был включен в реестр «организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

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