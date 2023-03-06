Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новокузнецкого сироту, выходившего на пикеты ради получения жилья, признали экстремистом

close
100%
Осторожно, новости' class="item-image" >
Телеграм-канал Осторожно, новости

Жителя Новокузнецка Игоря Горланова, который ранее устраивал протесты, чтобы получить положенную ему как сироте квартиру, внесли в список экстремистов. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.

По данным источника, Горланов в течение шести лет пытался привлечь власти к проблеме с жильем: россиянин выходил на пикеты, публично рвал Конституцию и неоднократно подавал в суд. Однако получить жилплощадь активисту удалось только в 2020 году.

Во время одного из протестов в Москве мужчина заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. Вскоре суд признал Горланова невменяемым и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Однако после того, как сирота закончил лечение, он не прекратил свою протестную деятельность. В итоге 6 марта 2023 года Горланов был включен в реестр «организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Ранее сенатор Елена Афанасьева заявила, что Генеральной прокуратуре России необходимо разобраться, кто и для чего написал заявление о проверке творчества певца Shaman (Ярослава Дронова) на наличие признаков разжигания межнациональной розни в тексте песни «Я русский».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть