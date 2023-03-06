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Минский суд приговорил экс-кандидата в президенты Тихановскую к 15 годам колонии

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AXEL SCHMIDT/REUTERS

Белорусский суд признал бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую виновной во всех инкриминируемых ей преступлениях. Об этом сообщает «БелТА».

По данным агентства, суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы, ее признали виновной по более чем 10 статьям уголовного кодекса Белоруссии. При этом белорусский оппозиционер Павел Латушко приговорен к 18 годам лишения свободы.

Ранее гособвинение запросило суд в Минске заочно приговорить белорусских оппозиционеров Светлану Тихановскую и Павла Латушко, обвиняемым в измене государству и коррупции, к 19 годам лишения свободы. Трем другим оппозиционерам — Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому — заочно просят назначить по 12 лет колонии каждому. Им вменяют заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского сообщества, призывы к санкциям и разжигание социальной розни.

До этого пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что Тихановская все еще находится в межгосударственном розыске в СНГ.

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