Врио главы Запорожской области Балицкий: вопрос по статусу Запорожской АЭС закрыт

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вопрос по статусу Запорожской АЭС закрыт и предприятие является собственностью России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым-24», передает ТАСС.

По его словам, российской стороне неоднократно предлагали «разного рода механизмы урегулирования, но все они были связаны с объявлением [станции] какой-то зоной».

«По станции все вопросы сняты. Указом президента [РФ Владимира Путина] атомная станция передана в российскую собственность. Никаких больше вопросов быть не может. Вопрос закрыт», — сказал Балицкий.

Запорожская АЭС является российской и она будет работать в интересах Запорожской области и территории РФ.

Он также добавил, что станция снова сможет полноценно работать, когда линия соприкосновения будет отодвинута настолько, чтобы по ней не смогли вести огонь.

В эфире телеканала врио губернатора региона также заявил, что украинские войска бьют по сопутствующей ЗАЭС инфраструктуре, чтобы не дать станции полноценно работать.