Аналитики выяснили, в каких регионах России самые высокие зарплаты у стоматологов

Ко Дню зубного врача сервис Работа.ру изучил вакансии для стоматологов, опубликованные зимой 2022-2023 годов по всей России, и составила рейтинг самых выгодных регионов для работы. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Чаще всего клиники по всей России этой зимой искали стоматологов (средняя зарплата по РФ — 95 000 руб.), стоматологов-терапевтов (102 000 руб.) и ассистентов ортодонтов (142 000 руб.).

Наивысшую среднюю зарплату работодатели предлагали специалистам в области стоматологии в Татарстане, она составила 148 000 руб. в месяц. При этом, зарплата может быть и выше — сейчас в Казани ищут стоматолога-ортопеда с опытом работы от 3 лет, которому предлагают получать от 200 000 руб. в месяц.

На втором месте оказалась Свердловская область — там среднее зарплатное предложение для стоматологов этой зимой составило более 116 600 руб. в месяц.

Тройку лидеров замыкает Москва и МО со средним зарплатным предложением 100 800 руб. Такой уровень зарплаты скорее обусловлен большим спросом стоматологических клиник на младший медицинский персонал, например, ассистентов. Однако, врачи могут найти и работу с более высокой зарплатой. Например, стоматологу-терапевту готовы платить до 300 000 руб. в месяц. От соискателя, помимо прочего, требуется опыт работы более 2-х лет после окончания ординатуры.

Около 85 000 руб. в месяц составило среднее зарплатное предложение для профессионалов в стоматологии в Омске этой зимой. В пятерку лидеров также вошел Красноярский край со средними зарплатами в 75 000 руб. Найти предложения с похожей зарплатой можно и сейчас. Например, в Красноярске стоматологу-терапевту с опытом от 3 лет предлагают получать от 80 000 руб. в месяц.

В топ-10 регионов с высокими зарплатами для специалистов в стоматологии также вошли Санкт-Петербург и ЛО (60 900 руб.), Краснодарский край (56 200 руб.), Новосибирская область (45 000 руб.), Нижегородская область (43 100 руб.) и Тюменская область (41 200 руб.).

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