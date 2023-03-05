Вильнюсский городской совет обсудит смену названия музея имени Пушкина

Совет вильнюсского городского самоуправления на ближайшем заседании планирует поднять вопрос о переименовании литературного музея имени Александра Сергеевича Пушкина в музей усадьбы Маркучяй. Об этом сообщается на сайте самоуправления.

В среду, 8 марта парламентарии обсудят тему «об изменении названия бюджетного учреждения литературного музея имени Александра Пушкина».

При этом новым названием может стать «бюджетное учреждение музей усадьбы Маркучяй».

При поддержке данного решения указ подпишет мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В 1899 году в имение Маркучяй переехала жить Варвара Пушкина — жена сына поэта Григория. После ее смерти в 1940 году по ее воле в 1948 году в усадьбе был открыт первый в Вильнюсе литературный музей — он и получил имя в честь русского поэта Александра Пушкина.

Ранее власти Киева решили переименовать музей Пушкина в «Усадьбу на Кудрявке».

Также известно, что часть улицы возле здания посольства России в Лондоне переименуют в Киев-роуд.