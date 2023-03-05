Кравцов заявил, что в России могут создать Всероссийскую ассоциацию наставников

Министерство просвещения РФ занимается изучением вопроса о создании Всероссийской ассоциации наставников, при ведомстве уже сформирован координационный совет по наставничеству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

«Мы создали Координационный совет по наставничеству при Минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине», — подчеркнул Кравцов.

По его словам, в будущем, вероятно, появится всероссийская ассоциация наставников. Примерные сроки подготовки документации и реализации подобной инициативы пока не называются.

Также министр просвещения уточнил, что в текущем году планируется разработать профессиональный стандарт наставника. Именно благодаря этому получится ввести новую должность «наставник», тем самым закрепив за ней квалификационные требования.

Ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения занимается подготовкой закона о защите учителя.